وفد شبابي كويتي يشارك بملتقى (نتطلع للمستقبل) للشباب العربي والصيني بالسعودية

(كونا) – شارك وفد شبابي كويتي من الهيئة العامة للشباب بملتقى (نتطلع للمستقبل) الذي أقيم مساء الجمعة بالعاصمة السعودية الرياض وجمع مجموعة من الشباب السعودي والخليجي والعربي بنظرائهم من الصين بهدف تعزيز ودعم العلاقة بين مجتمع الشباب في الجانبين.

وتضمن الملتقى الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) مواكبة للقمم (السعودية الصينية) و(الخليجية الصينية) و (العربية الصينية) عقد عدة جلسات عمل لنقل المعرفة وتبادلها بين الشباب المشارك وافتتحه الرئيس التنفيذي لمؤسسة (مسك) عمر نجار.

وفي هذا السياق أكد رئيس الوفد الكويتي المشارك عبدالله القطان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الملتقيات تعتبر فرصة ثمينة للشباب الكويتي لتبادل الخبرات والمعرفة مع الشباب في الدول العربية من جهة ومن الصين من جهة جهة أخرى من المشاركين في هذا الملتقى الكبير.

وقال القطان «اننا نتطلع الى المستقبل وتوطيد العلاقات المعرفية والثقافية والاجتماعية بين الشباب الخليجي والعربي والصيني من خلال تبادل الأفكار والحلول المبتكرة التي تخدم تطور التقنية وريادة الأعمال والمهارات ومناقشة موضوعات شبابية متنوعة».

ونوه بالتنظيم الرائع لمؤسسة (مسك) للملتقى واختيارهم لمواضيع مهمة في جلساته حيث تمت مناقشتها بحرفية من المتحدثين مثمنا خطوة هيئة الشباب باشراك الشباب الكويتي في مثل هذه الملتقيات الناجحة.

من جانبها قالت عضو الوفد الكويتي شيخة الوقيان إن الملتقى شكل فرصة مميزة لهم كشباب للتعرف على الثقافة الصينية والعلاقة الوثيقة التي تربطها مع التنمية فضلا عن معرفة التنوع الثقافي بالصين وكيف أثر اندماج المجتمع الصيني في تحقيق التنمية المستدامة في بلادهم.

وأضافت الوقيان أنها لمست من الشباب العربي والسعودي بشكل خاص قدرة كبيرة على قيادة التنمية في بلدهم في ظل مساندة القيادة والمجتمع على حد سواء متمنية تعزيز الشراكات مع الشباب الصيني واستكشاف مجالات التعاون المستقبلي بين المؤسسات الشبابية في الدول العربية مع نظرائهم في الصين.

بدورها أكدت مدير العلاقات العامة في شركة (هواوي الكويت) الصينية شوو دي في تصريح مماثل ل (كونا) أن رعاية الشركة الاعلامية للوفد الكويتي تأتي حرصا منها لافساح المجال أمام الشباب الكويتي للتعرف على مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والتعليم وتنمية المهارات والتي تخطو خطوات عملاقة في الصين.

وقالت دي إن الشركة لديها تعاون وثيق مع هيئة الشباب وكذلك مع الجامعات الكويتية في مجالات التكنولوجيا من خلال عمل دورات تدريبية للشباب في هذا المجال المهم معربة عن أملها في تكثيف هذا التعاون في الفترة المقبلة لخدمة الشباب الكويتي.

ويضم الوفد الكويتي أيضا مريم الصباغة وناصر الصقعبي والشيخة منيرة فهد الصباح وعمار تقي ومشاري البدر.