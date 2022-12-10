الشرطة الألمانية تعلن تحرير رهائن احتجزهم مسلح في مدينة دريسدن

(كونا) – أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت تحرير عدد من الرهائن احتجزهم مسلح في متجر وسط مدينة (دريسدن) عاصمة ولاية (ساكسونيا) شرقي البلاد والقاء القبض عليه.

وقالت الشرطة في بيان إن منفذ العملية أصيب بجروح خطيرة دون الإفصاح عما إذا كان عناصرها قد اطلقوا النار عليه ام انه هو الذي أصاب نفسه بالأذى.

وكانت الشرطة قد قالت قبل ساعات في بيانات متطابقة ان عملية احتجاز رهائن وقعت في وسط المدينة مبينة ان مجهولا لجأ الى احد متاجر مواد التجميل مصطحبا معه تحت تهديد السلاح عدة رهائن.

ومن جانبها نقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن الشرطة القول ان منفذ العملية ألماني (40 عاما) قتل امرأة (قرابة 70 عاما) في احد مراكز التسوق قبل محاولة اقتحام إذاعة (راديو دريسدن).

ووفق الصحيفة فإن منفذ العملية فشل في تنفيذ الاقتحام ما دعاه الى الانتقال بالسيارة الى موقع اخر حيث احتجز الرهائن في المتجر.