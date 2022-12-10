دوليات

الصين تتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في أسعار الأدوية 

منذ 3 ساعات
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(رويترز) – قالت السلطات الصينية إنها اتخذت إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية، والسعى لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد.

وأعلنت الصين عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة صفر كوفيد التي انتهجها الرئيس شي جين بينغ، بهدف إعادة فتح الاقتصاد. لكن المخاوف تتزايد من ارتفاع حاد في الإصابات مع تهافت الناس على أدوية السعال والإنفلونزا والكمامات.

من جانبها أصدرت مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة، وهو مجلس الوزراء الصيني، إشعارا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، حثت فيه الحكومات المحلية على ضمان سلاسة نظام النقل والخدمات اللوجستية للحفاظ على الحياة الطبيعية ونظام العمل.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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