العاشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – العاشر من ديسمبر..

1979 – الاتحاد الكويتي لكرة القدم يعاد إشهاره طبقا لأحكام مرسوم قانون الهيئات الرياضية ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1952 وانضم إلى عضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 1962 وإلى عضوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1964 وإلى عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم في عام 1974.

1986 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة.

2000 – الكويت تنال ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمبارزة خلال اجتماعها في باريس حيث فازت بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس إدارة الاتحاد ممثلة بالاتحاد الكويتي للمبارزة وهو أعلى منصب تحصل عليه الكويت على المستوى الدولي في تاريخ لعبة المبارزة.

2007 – مجلس الوزراء يقرر إسقاط قيمة الأقساط الشهرية وأي التزامات مالية أخرى مترتبة على شهداء الكويت الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن.

2009 – اختيار الكويت عضوا في منظمة الحساسية العالمية لتصبح أول دولة خليجية في هذه المنظمة التي تعد أعلى صرح طبي يختص بأمراض الحساسية والمناعة على مستوى العالم.

2009 – المواطن فؤاد الربيعة (50 عاما) يعود إلى البلاد على متن طائرة خاصة بعد أن أمضى 8 سنوات في معتقل غوانتانامو بعد أن أفرجت عنه الولايات المتحدة وبرأته من أي شبهات بالإرهاب.

2014 – مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف جمال الغنيم يعلن دعم بلاده لجهود الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها بأكثر من ستة ملايين دولار لعام 2015.

2016 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بتشكيل الوزارة ال34 بتاريخ الكويت برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.