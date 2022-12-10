حباري الخشتي: قروض بنك الائتمان تُقدّم بتقنية الذكاء الاصطناعي

• البنك يقدّم 24 خدمة من خلال تطبيق سهل.. و99 % من الخدمات تقدّم إلكترونياً

أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي، عن تلقي البنك دعوة للمشاركة في فعالية القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023 الذي سيقام في جنيف في مارس المقبل وتأتي مشاركة البنك نتيجة للجهود التي بذلها البنك خلال السنوات السابقة في التحول الرقمي.

وسجّل البنك إنجازات عدة في تقديم خدمات رقمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي القروض العقارية والقروض الاجتماعية ومنح الإعاقة دون حاجة لزيارة المواطن لأي من فروع البنك ودون تدخل بشري من موظفي البنك ودون إحضار مستندات من المواطن وتتم المعاملة خلال دقائق معدودة.

وذكرت الخشني أنه من خلال الخطة الطموحة التي وضعتها إدارة البنك وبسواعد شباب الكويت المخلص أصبحت 99% من خدمات البنك تقدم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسهولة ويسر

وأعلنت الخشتي أن البنك كان من أوائل المؤسسات التي انضمت للتطبيق الحكومي سهل وأصبح اليوم يقدم 24 خدمة من خلال تطبيق سهل.

وأكدت الخشتي أن بنك الائتمان الكويتي يعد من المؤسسات الأولى والسباقة في تبني الميكنة والرقمنة من أجل تقديم افضل خدمة للمواطن الكويتي والحفاظ على المال العام وتطبيق الحوكمة المؤسسية.