محليات

سفارتنا بالدوحة تهيب بالراغبين في زيارة قطر برّاً الحصول على تصريح دخول مسبق

منذ 3 ساعات
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• لن يُسمح لغير الحاصلين على هذا التصريح بالدخول إلى الأراضي القطرية

• الحصول على التصريح من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية في قطر

(كونا) – أهابت سفارة دولة الكويت لدى دولة قطر بالمواطنين الكويتيين الراغبين بزيارة دولة قطر عبر المنفذ الحدودي البري الحصول على تصريح دخول مسبق قبل سفرهم، حيث إنه لن يُسمح لغير الحاصلين على هذا التصريح بالدخول إلى الأراضي القطرية.

وأوضحت السفارة أنه يمكن الحصول على تصريح الدخول المسبق من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية MOI.GOV.QA.

‏ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال طلب المساعدة أو الرغبة بالاستفسار على هواتف الطوارئ التالية: 0097433341200 0097451078337 0097451080921.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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