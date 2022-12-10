مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تُطلق فعاليات «شهر العلوم»

تواصل مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليات «شهر العلوم في الكويت» الذي أطلقته هذا الشهر تزامناً مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد، وتجسيداً لرسالة المؤسسة في نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر.

ويجسّد صدور المرسوم الأميري بتأسيس المؤسسة قصة تعاضد أهل الكويت وسعيهم لرفعتها إذ تلاقت رغبة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- والقطاع الخاص في عام 1976 بإنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي كمؤسسة خاصة غير ربحية تحقيقا لرؤية سموه بإرساء ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت مستدامة.

وجاء توافق القطاع الخاص الكويتي كما هو معهود منه بالالتزام بالمساهمة بنسبة من صافي أرباح السنوية لدعم أنشطة المؤسسة، وذلك «انطلاقاً من عرفان الجميل لوطن نبادله الوفاء»، كما جاء في سند إنشاء المؤسسة.

وقال منسق فعاليات «شهر العلوم» الدكتور فهد زمان في تصريح صحفي إن شهر العلوم الذي يقام في المركز العلمي التابع للمؤسسة وأمكنة أخرى وتشارك فيه مراكز المؤسسة وعدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات المتنوعة والموجهة إلى الأسرة والأطفال والناشئة.

وأفاد أن الأسبوع الأول من «شهر العلوم» شهد اقبالاً كبيراً من الشرائح المستهدفة لاسيما الأطفال واليافعون، مضيفاً انه يمكن متابعة جدول الفعاليات على حسابات التواصل الاجتماعي للتقدم العلمي للنشر والمركز العلمي.

وانطلق «شهر العلوم» بافتتاح معرض «مصور الحياة البرية للعام – متحف التاريخ الطبيعي لندن» الذي يستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي ويعرض مئة صورة مختارة من 50 ألف صورة مشاركة في واحدة من أعرق مسابقات تصوير الحياة البرية في العالم.

وقالت الرئيس التنفيذي للتقدم العلمي للنشر -أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- الدكتورة ليلى الموسوي في تصريح مماثل إن المعرض يحكي قصة كوكب تحت الضغط ويسلط الضوء على التحديات الملحة التي نواجهها والعمل الجماعي الذي يتعين علينا القيام به.

وأوضحت ان موعد اطلاق المعرض كان مختارا بعناية إذ جاء الافتتاح غداه انطلاق المؤتمر الخامس عشر للأطراف (COP15) في اتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال الذي يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي حيث سيتعيّن على المشاركين في الاجتماعات الاتفاق على كيفية إنقاذ أكبر عدد ممكن من النظم الإيكولوجية من الدمار ووضع خطة عمل للحفاظ على الطبيعة.

وتضمنت فعاليات الأسبوع الأول من «شهر العلوم» مشارك الباحث في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور سلطان السالم في فقرة «لقاء مع عالم»، متحدثاً عن تحديات البحث العلمي وطموحاته فيما أقيمت في «مسار البيئة» ورشة تعليمية ترفيهية نظمها فريق الغوص الكويتي لتعليم الأطفال مخاطر النفايات البحرية والشباك الأشباح.

وشملت الفعاليات إطلاق فريق عدسة البيئة الكويتية دورة جديدة من سفراء الطبيعة لتدريب الطلبة الجامعيين على تصوير الطبيعة فيما شهد «مسار البيولوجيا والطب والصحة العامة» لقاء مع الأستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت الدكتور الجراح محمد جمال تحدث فيه عن البحث العلمي الطبي ومناهجه وآلياته.

واستقطب نشاط إدارة التوعية الصحية في وزارة الصحة اهتمام أولياء الأمور في موضوع «كيف أحافظ على صحة أسناني» حيث أتيح للأطفال فرصة التعرف على دور طبيب الأسنان في الوحدة المتنقلة لطب الأسنان.

وأقام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ورشة تدريبية لتعليم بيولوجيا الخلية باستخدام أدوات الواقع الافتراضي في حين قدمت الأكاديمية الدكتورة ريم البغلي ورشة «فكر كعالم» لمساعدة اليافعين على فهم أساسيات المنهج العلمي وتنمية مهارتي التحليل والتفكير النقدي عند الأطفال بأسلوب ممتع.

وقدمت الأكاديميتان الدكتورة زينب البدر والمهندسة أبرار الدخيل ورشة خاصة عن «التنمر الالكتروني» استهدفت زيادة وعي الأطفال واليافعين بالثقافة الإلكترونية حيث تعلموا فيها ما يحدث خلف كواليس الإنترنت وأمور الخصوصية إضافة إلى كيفية التعامل مع الإساءة في وسائل التواصل الاجتماعي.