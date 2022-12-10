محليات

مرزوق الغانم: المغرب فخر العرب 

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

• انتصار تاريخي على البرتغال

هنأ رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم المنتخب المغربي لكرة القدم بفوزه على المنتخب البرتغالي في مباراة ربع ربع نهائي مونديال قطر.

وتابع الغانم المباراة في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة الدوحة، واصفاً التفوق المغربي بالانتصار التاريخي.

وفاز أسود الأطلسي على البرتغال في مباراة مثيرة وتيرتها عالية جداً، أجريت اليوم السبت، بهدف نظيف، ليصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر. 

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل المغرب هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر المباراة. ويلتقي «أسود الأطلس»في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع الفائز من ربع النهائي الآخر بين إنجلترا وفرنسا حاملة اللقب.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

قوى سياسية تطالب الحكومة بالتصدي لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني

منذ 5 أيام

الكويت تواصل جهودها لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

منذ يوم واحد

«السكنية» تنفي انهيار سقف أحد الفصول الدراسية بمشروع غرب عبد الله المبارك

أكتوبر 17, 2022

النعيمي: السرطان يعد ثاني أكثر مسببات الوفاة في الكويت والعالم

نوفمبر 7, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى