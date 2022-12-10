مرزوق الغانم: المغرب فخر العرب 

• انتصار تاريخي على البرتغال

هنأ رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم المنتخب المغربي لكرة القدم بفوزه على المنتخب البرتغالي في مباراة ربع ربع نهائي مونديال قطر.

وتابع الغانم المباراة في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة الدوحة، واصفاً التفوق المغربي بالانتصار التاريخي.

وفاز أسود الأطلسي على البرتغال في مباراة مثيرة وتيرتها عالية جداً، أجريت اليوم السبت، بهدف نظيف، ليصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى ملعب الثمامة في الدوحة، سجل المغرب هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر المباراة. ويلتقي «أسود الأطلس»في الدور المقبل مساء الأربعاء على ملعب البيت في الخور، مع الفائز من ربع النهائي الآخر بين إنجلترا وفرنسا حاملة اللقب.