وزيرة الشؤون: حريصون على دعم المنتج الوطني لاسيما الزراعي منه 

(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي اليوم السبت الحرص على تلمس سبل دعم المنتج الوطني والارتقاء به لاسيما الزراعي منه.

وقالت البغلي في تصريح للصحفيين خلال جولة بمعرض المنتجات الوطنية الأول لدعم المنتجين الكويتيين المقام في حديقة العديلية إن الحرص والاهتمام بعدم المنتج الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وشددت على ضرورة بذل كل الجهود وتعاون جميع الجهات لدعم وتطوير المنتجات الوطنية بما يعود بالنفع على الجميع ويساهم في دفع عملية التنمية في البلاد مشيرة إلى أن (الشؤون) تدعم جميع المبادرات الانتاجية الوطنية وتسهيل جميع الاجراءات واتخاذ القرارات التي تصب في صالح المنتج المحلي بما ينعكس على مصلحة المنتجين والمستهلكين.

واستمعت الوزيرة خلال الجولة لاراء ومتطلبات المنتجين والمزارعين الكويتيين بالمنتج الوطني الزراعي مشيدة بما يتمتع به هذا المنتج من سمات التميز والجودة العالية والسعر التنافسي.

وأعربت عن شكرها لاتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية على تنظيم المعرض الذي يستمر يومين داعية إلى تطبيق التجربة في جميع المحافظات حتى تعم الفائدة جميع سكان الكويت.