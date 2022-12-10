وزير الصحة: أكثر من 100 عملية جراحة باستخدام الروبوت الجراحي خلال 3 سنوات

أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أهمية تنمية المحور العلمي والصحي في المجتمعات, وما يشكله من نهضة للمجتمع, وسلامة للجميع .

وأوضح العوضي في كلمة خلال المؤتمر الأول للجراحات الروبوتية أن الكويت تفخر بوجود جهازين روبوت جراحي, في مستشفى جابر, وآخر في مركز صباح الأحمد للمسالك البولية, حيث امتد إجراء الجراحات الروبوتية في دولة الكويت لتشمل العديد من التخصصات الطبية الدقيقة, بحصيلة بلغت أكثر من 100 عملية جراحة باستخدام الروبوت الجراحي عبر الثلاث سنوات الأخيرة .

وأشار إلى أن الكويت حرصت على مواكبة التطورات في مختلف المجالات, وتوفير أعلى مستوى في الخدمات, ونخص في الذكر اليوم الخدمات داخل نطاق القطاع الصحي, و مجال الرعاية الصحية, ونحن نحرص في وزارة الصحة على مساندة هذه الجهود, ودعم هذا التقدم العلمي, بهدف صقل المهارات, وتبادل الخبرات, وتنمية المعلومات, للارتقاء في المنظومة الصحية .

وأضاف أن النهضة الجراحية باستخدام المنظار الجراحي بدأت بعدما كان الفتح الجراحي يمثل الأساس العلاجي لكثير من الحالات الجراحية, واليوم نشهد نقلة نوعية أخرى, فمن تقنية مناظير الجراحة إلى تقنية الجراحة باستخدام الروبوت الجراحي الذي يعتبر مستقبل الجراحة .

وعبر العوضي عن الفخر والاعتزاز برؤية الكفاءات الوطنية الشابة, والكفاءات المخلصة الأخرى, في طليعة هذه المهمة السامية, التي تعنى بتطوير الرعاية الصحية.