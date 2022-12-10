«ونتر وندرلاند» تقرع غداً جرس الافتتاح ايذانا ببدء استقبال زوارها.. وجميع تذاكر اليوم الأول نفدت 

(كونا) – مع دنو قرع الجرس إيذانا بفتح أبواب النسخة الأولى من فعاليات مدينة الألعاب (ونتر وندرلاند) غدا الأحد تهافت الجمهور للحصول على تذاكر دخول اليوم الأول ما أدى إلى نفادها خلال سويعات قليلة من بدء بيعها الكترونيا.

وشهد موقع (ونتر وندرلاند) اقبالا حاشدا من الراغبين بحضور الافتتاح كبارا وصغارا ما أسفر عن نفاد جميع تذاكر الدخول المعروضة في الموقع في فترة وجيزة.

وتضمنت استعدادات شركتي المشروعات السياحية و(لوكل فليفر) المشغل المحلي لـ(ونتر وندرلاند) تشغيلا تجريبيا لجميع الالعاب منها القطار الأفعواني (وايلد ماوس) و(جنغل ريفر لوغ فلوم) إلى جانب أكثر من 30 لعبة فضلا عن أماكن ترفيهية وعروض استعراضية و(أكشاك) تقدم مختلف الأطعمة والمشروبات.