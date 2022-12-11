«البلدية»: تحرير 7 مخالفات وتوجيه 4 إنذارات في مبارك الكبير

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية في جميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية، ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلاً عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة اعلان، اقامة اعلان تعريفي دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، بالإضافة إلى توجيه 4 إنذارات لتعديات على أملاك الدولة، وطلب احضار التراخيص والمرفقات الخاصة بالبلدية بعد الكشف عن 65 محلاً بمنطقة غرب ابوفطيرة الحرفية، صبحان الصناعية، وصباح السالم.

ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكداً عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.