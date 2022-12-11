دوليات

السعودية تدرس نزع ملكية المساكن الموجودة بالأودية لمواجهة السيول 

منذ ساعة واحدة
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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أنه يتم دراسة نزع ملكيات المساكن الموجودة بالأودية، وذلك لوقف حالات الغرق من جراء الأمطار.

وقال الحقيل، في تصريح اليوم الأحد، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2023: إنه “تم رصد ميزانية للسيول”، كاشفاً أنه إجراء دراسات هيكلية لأغلب المناطق من أجل تقليل المساكن الموجودة في الأودية.

وبين أنه منذ انطلاق برنامج “الإسكان” خُدمت مليون و400 ألف أسرة، مشيراً إلى أن نسب التملك تسير كما هو مخطط لها، والعام القادم ستزداد إلى 1%.

يشار إلى أن السعودية شهدت خلال السنوات الماضية حدوث فيضانات وسيول جارفة في عدد من المحافظات تسببت بحالات وفاة وخسائر فادحة بالممتلكات.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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