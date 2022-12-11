«الشؤون» تشكل فرق تفتيش لرصد شراء الجمعيات التعاونية المباشر للمنتجات الزراعية

• بهدف دعم الانتاج المحلي والحد من الارتفاع المصطنع للأسعار

• اتخاذ اجراءات فورية ضد الجمعيات المخالفة

(كونا) – شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاحد فرق تفتيش ميدانية لرصد مدى شراء الجمعيات التعاونية المباشر من المنافذ التسويقية المعتمدة للمنتجات الزراعية المحلية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي حصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه انها قامت بتجهيز مكتبين لها في منافذ التسويق المعتمد بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي باصدار القرار الاداري (3972/أ) لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار (115/ت) لسنة 2022 بشان دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.

واضاف البيان ان القرار يهدف الى دعم الانتاج المحلي للخضار وحماية المستهلك من الارتفاع المصطنع للاسعار من خلال إلغاء دور الوسيط او الاحتكار لسوق الخضار في الجمعيات التعاونية وللتأكد من قيام الجمعيات بالشراء المباشر في منافذ التسويق المعتمد وهي شبرة اتحاد المزارعين بالعارضية وشبرة الصليبيه شركة وافر.

واوضح أنه تم تكليف فرق التفتيش الميدانية برصد مدى تواجد الجمعيات التعاونية في هذه المنافذ التسويقية ومشاركتها الفعلية في المزاد اليومي.

واشار الى ان هذه الفرق قامت برصد مشتريات الخضار لكل جمعية على حدة ومقارنتها مع الاحتياج الفعلي طبقا للمادة (2) من القرار الوزاري رقم (115/ت) التي تنص على الشراء المباشر للمنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة من الاحتياج الفعلي للجمعية.

وأكد ان هذا القرار يعتبر من أولويات الوزارة حيث ستتخذ اجراءات فورية وصارمة تجاه المخالفين كون هذه المخالفة من المخالفات الجسيمة التي يقع أثرها على الاقتصاد الوطني بشكل مؤثر وذلك من خلال الاضرار بالامن الغذائي ومستوى الاسعار على المستهلكين.