العراق يعلن استرداد دفعة جديدة من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

• 317 مليار دولار استردتها بغداد حتى الآن

(قنا) – أعلن العراق عن استرداد أكثر من 300 مليار دينار عراقي من الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ «سرقة القرن».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له اليوم، انه تم استرداد الدفعة الثانية من الأموال المنهوبة، والتي تقدر بنحو 134 مليارا و450 مليونا و600 ألف دينار، مؤكدا أن هذه المبالغ تم إيداعها في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيسي.

وبهذا يكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليارا، و535 مليونا، و536 ألفا، و525 دينارا، وفقا للبيان.

وتابع البيان، أن عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات.

وكان العراق قد أعلن نهاية شهر نوفمبر الماضي استرداد 182 مليار دينار عراقي كجزء من الأمانات الضريبية.

وتتمثل «سرقة القرن» باختفاء ما قيمته 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وما زال ملف القضية مفتوحا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق.