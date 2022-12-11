القوى العاملة المصرية بدأت بتلقي طلبات أطباء وممرضات للعمل في الكويت

• برواتب تصل إلى 2450 ديناراً للطبيب و400 للمرضين وتوفير بدل سكن وانتقال

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أنها بدأت اليوم الأحد ولمدة أسبوعين تلقي طلبات التقدم على فرص عمل جديدة بالكويت، بعد أن تلقت الوزارة طلبا من السلطات الصحية في البلاد بشأن التعاقد مع أطباء وممرضين من الجنسين للعمل لديها.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية بحسب صحيفة «الأهرام»، إن مستشفيات الضمان الصحى في الكويت، طلبت 50 طبيباً و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 ديناراً للأطباء، و400 ديناراً للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.

ويتضمن الطلب توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآتية: ( تخدير استشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة استشارى ومسجل، وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل، وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشارى ومسجل، وأشعة استشارى وأخصائى ومسجل، وأخصائى تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين)، مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصلا على بكالوريوس تمريض، وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويخضع لفترة اختبار 3 شهور، مع إجادة اللغة الإنجليزية، وعلى أن تكون مدة العقد سنتين.