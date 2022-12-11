الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة المشترك

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، شهد الطرفان اليوم الأحد ب‍مؤسسة البترول الكويتية التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

يأتي ذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة العربية السعودية بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة خالد العتيبي، إن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسي من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.

وأضاف العتيبي أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.