«رئاسة الأركان»: خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاركال أثناء إحدى الطلعات التدريبية

أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش أنه في صباح يوم الخميس الماضي الموافق 8 ديسمبر 2022 وأثناء أحد الطلعات التدريبية المجدولة المعتادة لطائرات القوة الجوية ، حصل خلل فني بسيط لإحدى طائرات الكاركال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية لقاعدة علي السالم الجوية ، وتم التعامل مع الخلل من قبل طاقم الطائرة حسب الإجراءات المتبعة وهبوط الطائرة بسلام دون أضرار بشرية أو مادية» .

وأوضح البيان أن جميع الطائرات بمختلف أنواعها عرضه لأعطال طارئة لا تتعلق بعمر الطائرة أو مدة استخدامها.

وأضافت رئاسة الأركان العامة بأن طائرات الكاراكال التابعة للقوة الجوية تقوم بمهام وواجبات الطيران العملياتية والتدريبية النهارية والليلية بشكل يومي وتلبي جميع طلبات واحتياجات مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ، حيث تجاوز معدل عدد ساعات طيرانها أكثر من 4070 ساعة طيران منن دخولها الخدمة.