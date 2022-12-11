نمو اقتصاد السعودية 8.8 في المئة خلال الربع الثالث من 2022

• بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية بـ 14.2% والأنشطة غير النفطية بـ 6%

سجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي نمواً في الربع الثالث من العام 2022 بـ 8.8% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي 2021.

وجاء هذا النمو بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية بـ 14.2% والأنشطة غير النفطية بـ 6%، كما سجّلت الأنشطة الحكومية نمواً بـ 2.5% على أساس سنوي.

وبالمقارنة في الربع السابق، فقد نما اقتصاد المملكة بـ 2.1%، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بـ 4.5% كما حققت الأنشطة الحكومة نمواً بمعدل 1.5%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً بـ 0.5% على أساس ربعي.

هذا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.036 تريليون ريال في الربع الثالث من العام 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى مساهمة بين الأنشطة الاقتصادية بنسبة 35.2%، تليها الخدمات الحكومية بـ 14.1%.