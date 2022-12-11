وزير الطاقة السعودي: «أوبك +» تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في السياسة

(د ب أ) – أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأحد أن مجموعة “أوبك بلس تعمل من منظور اقتصادي ولا تدخل في الجوانب السياسية”، موضحا أن “التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات أوبك بلس”.

وقال الأمير عبد العزيز، في ملتقى الميزانية 2023 المنعقد في الرياض اليوم، إن “أوبك بلس نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة كورونا”، موضحا أن “مجموعة أوبك بلس تجاوزت الكثير من الضغوط وتضع الحفاظ على السوق بالمقام الأول”.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أن “مجموعة أوبك بلس حريصة على الحد من تقلبات الأسواق”، معلنا أن “أوبك بلس لديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة”.

وأكد الوزير، الحرص على مشاركة كل أعضاء أوبك بلس في قرارات المجموعة، مضيفا: “إننا في أوبك بلس نسعى لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية”.

وتابع: “المجهود الجماعي لأوبك بلس هو المحقق لما نسميه معجزة في عام 2020، العمل الجماعي يستوجب التوافق لذلك من الأساس، وما زلت مُصر على أن يكون بكل دولة في أوبك بلس حق القرار وهذا ساعدنا في تعزيز الثقة”.

وقال وزير الطاقة السعودي “علينا تعزيز الثقة بين الدول والمشاركين في أوبك بلس، وقد انتقلنا الآن إلى مرحلة مختلفة في 2022 التي يغلب عليها الطابع السياسي”.