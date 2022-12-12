دوليات

إيران تنفّذ ثاني حُكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

منذ 19 دقيقة
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• عملية الإعدام تمت بشكل علني في مدينة مشهد شمال شرق البلاد

نفّذت السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ حوالي 3 أشهر، على ما ذكرت مواقع رسمية وإخبارية إيرانية اليوم الإثنين.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن مجيد رضا رهناورد أعدم في مدينة مشهد بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية.

وقال موقع «إيران إنترناشونال» إن عملية الإعدام تمت بشكل علني في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وشكر رئيس القضاء في المحافظة غلام علي صادقي، رجال الشرطة والأمن على «إرساء النظام والأمن والتعامل مع مثيري الشغب ومنتهكي القانون».

تجدر الإشارة إلى أن إيران تشهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 3 أشهر تقريباً بعد اعتقال شرطة الأخلاق للشابة الكردية مهسا أميني بسبب مخالفتها لقواعد اللباس الشرعي، وما لبثت حتى فارقت الحياة بعد احتجازها بـ3 أيام من قبل السلطات.

منذ 19 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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