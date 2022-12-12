ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق خط أنابيب «كيستون»

• برنت زاد بنسبة 0.59% إلى 76.55 دولاراً للبرميل

• الخام الأميركي ارتفع 0.87% إلى 71.64 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، مع استمرار إغلاق خط أنابيب مهم لإمدادات الخام في أميركا الشمالية، ومتابعة الأسواق لتطورات فيروس كورونا في الصين وقرار سقف أسعار النفط الروسي.

وتواصل «تي سي إنرجي كورب» جهودها لإعادة تشغيل خط أنابيب «كيستون» المغلق الذي يربط الحقول في كندا بالمصافي على ساحل الخليج الأميركي، وذلك فقًا لبيان نقلته «بلومبيرغ» الأحد.

وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بخفض الإنتاج انتقامًا من الحد الأقصى الغربي لأسعار صادراته، كما قال إن روسيا سترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا سعريًا على الصادرات الروسية تتفق عليه دول مجموعة السبع.

ويثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين القلق بشأن الاستهلاك خلال فصل الشتاء، حيث قال مستشار الصناعة «إف جي إي» في مذكرة إن الرفع المفاجئ لقيود الإغلاق في البلاد قد يشكل مخاطر سلبية على الطلب على النفط.

وتأتي مكاسب أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال اليوم عقب تراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر على الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.59% أو بنحو 45 سنتًا إلى 76.55 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.87% أو 62 سنتًا إلى 71.64 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت بنسبة 11% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.