محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهاراً مائل للبرودة وغائم ليلاً

منذ 3 ساعات
0 3 أقل من دقيقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل، نهاراً، وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 22 درجة للعظمى، و11 للصغرى.

منذ 3 ساعات
0 3 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر: أزمة الكلاب الضالة تقع على عاتق هيئة الزراعة

أكتوبر 27, 2022

وزير التربية: الكويت تسارع الخطى في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي

نوفمبر 6, 2022

سمو الأمير يهنئ السعدون بتزكيته رئيساً لمجلس الأمة

أكتوبر 18, 2022

3 سفن تدريب حربية تابعة للقوات البحرية الهندية ترسو في ميناء الشويخ

أكتوبر 4, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى