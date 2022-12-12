«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل نهاراً مائل للبرودة وغائم ليلاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل، نهاراً، وتتكاثر السحب تدريجياً والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 22 درجة للعظمى، و11 للصغرى.