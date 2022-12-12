«الأوقاف» تدشن أولى خدماتها عبر تطبيق «سهل»

(كونا) – دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أولى خدماتها عبر تطبيق (سهل) الحكومي وهي خدمة الاستعلام عن سنوات الحج لمن أدى الفريضة عن طريق حملات الحج المعتمدة.

وقال مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة المهندس ابراهيم العنزي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الخدمة تمثل بداية الربط بين الوزارة وتطبيق (سهل) مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من خدمات الوزارة لحين استكمال الخدمات المستهدف إطلاقها على التطبيق.

وذكر العنزي أن الخدمات المستهدف اطلاقها على التطبيق ستشمل خدمة تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج وتسجيل الدارسين في دور القرآن ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز القارئ الصغير.

وأوضح أن الخدمات المستهدفة أيضا الإبلاغ عن احتياجات الصيانة وملاحظات النظافة للمساجد والاقتراحات والشكاوى وعدد من الخدمات التي تهم المواطنين بشكل عام والتي سيتم إطلاقها تتابعا خلال الأسابيع المقبلة.