الثاني عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثاني عشر من ديسمبر..

1970 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أصبح بمقتضاه مجلس التخطيط هيئة مستقلة قائمة بذاتها تلحق بمجلس الوزراء بهدف رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية ووضع برامج التنمية والإشراف على تنفيذها.

1976 – إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمبادرة من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح وبدعم ومساهمة غرفة تجارة وصناعة الكويت وتهدف إلى تقديم العون للقائمين على التنمية الفكرية ومساعدة ودعم الباحثين من خلال المنح الدراسية والبرامج التدريبية ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.

1981 – إنشاء لجنة المصارف الكويتية وتضم عددا البنوك الكويتية وتهدف إلى دعم الروابط بين المصارف الكويتية وتعزيز التنسيق والتعاون بينها وتقوية ركائز الجهاز المصرفي.

1983 – وفاة أربعة أشخاص وإصابة 62 آخرين إثر وقوع ستة انفجارات في أماكن مختلفة من البلاد مستهدفة السفارتين الأمريكية والفرنسية ومطار الكويت الدولي وموقعا قرب سكن بعض الفنيين الأمريكيين في منطقة البدع ومنطقة الشعيبة الصناعية ومراقبة التحكم التابعة لوزارة الكهرباء والماء وتبنت منظمة الجهاد الإسلامي هذه الانفجارات.

1996 – الهيئة العامة للاستثمار تعلن استكمال الكويت نهائيا سداد القرض الدولي وفوائده لتمويل عملية إعادة البناء والإعمار بعد الاحتلال العراقي الذي اقترضته الكويت عام 1991 حيث اشتركت في تقديمه 81 مؤسسة مالية من 91 دولة.

1998 – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد يضع حجر الأساس لمشروع المجمع النفطي الذي تبلغ مساحته 57 ألف متر مربع على ساحل الخليج العربي ويضم مبنى مؤسسة البترول الكويتية ومبنى وزارة النفط ومركزا للتدريب ومخازن وورش صيانة إضافة إلى مواقف للسيارات.

2000 – الكويت توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها في مدينة باليرمو الإيطالية.

2004 – رئيس مركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء الدكتور مصطفى الموسوي ينتخب رئيسا لجمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء لعامي 2005 و2006.

2006 – الكويت توقع اتفاقية للتعاون في مجال أمن المعلومات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح والسكرتير العام لحلف شمال الأطلسي جاكوب شيفر.

2007 – المنتخب الكويتي للرماية يحرز الميدالية الذهبية لمسابقة (سكيت) للرجال في ختام منافسات البطولة الآسيوية ال 11 للرماية التي أقيمت في الكويت.

2007 – وزارة الصحة تفتتح المبنى الجديد لمستشفى الطب النفسي الذي يضم 846 سريرا ويعمل فيه 85 طبيبا و543 ممرضا وممرضة.

2009 – السباح عبدالله الثويني يحطم رقم العالم للمدارس لمسابقة مئة متر ظهر بزمن قدره 82ر55 ثانية متخطيا الرقم السابق 42ر56 ثانية في بطولة العالم للمدارس التي أقيمت في قطر.

2012 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع كوريا الشمالية بقيمة ستة ملايين دينار كويتي للاسهام في تمويل مشروع إنشاء طريق بيونغ سونغ الجديد.

2018 – وزارة الداخلية الكويتية تفوز بجائزة (أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية) ضمن مسابقة الأفلام والرسائل التوعوية التي ينظمها مجلس وزراء الداخلية العرب.

2018 – وزارة الإعلام تدشن إطلاق البث التجريبي لقناة (أطفال الكويت) إضافة إلى افتتاح (استوديو) المحاكاة التشبيهي للطفل. 2021 – المتسابق عبدالعزيز البشير يحقق المركز الاول في فئة (تي 3) ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة قطر للراليات الصحراوية للموسم (2021) ليحل ثانيا في الترتيب العام للبطولة.