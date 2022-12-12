«الخدمة المدنية»: حريصون على مشاركة الجهات الحكومية ببرامجنا التدريبية للتطوير ودفع عجلة التنمية

(كونا) – أكد الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية ابراهيم الهاجري اليوم الاثنين الحرص على مشاركة القياديين بالجهات الحكومية المختلفة في البرامج التدريبية التي ينظمها الديوان بهدف تطوير الأعمال الادارية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح صحفي للهاجري على هامش انطلاق البرنامج التدريبي (استراتيجيات اعداد الخطط الإنمائية للدولة) الذي ينظمه الديوان ويشارك به عدد من قياديي وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والمخصص للفئة الوظيفية العليا ويستمر ثلاثة أيام.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن خطة الديوان للموسم التدريبي (2022/2023) ويهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات وكيفية وضع وتحليل أهداف وسياسات وبرامج الخطة الإنمائية الشاملة للدولة وأساليب التغلب على التحديات التي تواجه الخطة الإنمائية.

وأفاد بأن البرنامج يمكن المشاركين من تحديد الاهداف للاسترشاد بها في وضع السياسات ووضع الخطط الإنمائية للدولة وبيان أهمية إمداد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة عن خطة الوزارة عند وضع الخطط الإنمائية للدولة إضافة الى اقتراح الخطط التي تحقق الأهداف الرئيسية لقطاعات وإدارات الوزارات المختلفة لوضع إطار الخطة العامة للدولة.

وذكر أن البرنامج يوضح للمشاركين كيفية إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بإدارات وقطاعات الوزارة بشأن متابعة تنفيذ الخطة الإنمائية الشاملة للدولة والاطلاع على أبرز التحديات التي تعوق تنفيذ الخطط الإنمائية واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها والتغلب عليها.