«الداخلية»: إجراء القرعة العلنية لاختيار دفعة جديدة من طالبات ضباط الاختصاص

برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وبإشراف وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس والوكيل المساعد لقطاع التدريب والتعليم اللواء بدر البالول وعدد من قيادات وضباط القطاع، أجريت يوم أمس الأحد الموافق 2022/12/11 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (مبنى اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني) القرعة العلنية لاختيار دفعة جديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة (13) للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة للعام الدراسي 2022-2023 من المستوفيات للشروط العامة والخاصة، واجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية، وأسفرت القرعة عن قبول (160) من أصل (213) طالبة ضابط اختصاص.

ونقل الفريق البرجس تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أن وزارة الداخلية تحرص على ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن، المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق بما يساهم في تحقيق الإنصاف والحياد، ويخلق أجواء الرضا والقبول في نفوس الجميع.

ووجه الفريق البرجس التهنئة لمن حالفهن الحظ بالقبول، متمنيا لهن التوفيق والنجاح، داعيا إياهن إلى الجدية والاجتهاد في مسيرة تحصيلهن العلمي والتدريبي، مع ضرورة المحافظة على الضبط والربط العسكري، وتمنى لمن لم يحالفهن الحظ في عملية القرعة التوفيق والسداد في خدمة الوطن من مختلف المواقع والتخصصات.

وحضر القرعة ممثل من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والتي كانت متواجدة منذ فترة التسجيل إلى يوم إجراء القرعة.