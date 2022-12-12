اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.306 بينما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.12 في المئة إلى مستوى 0.322 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.375 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.15 في المئة إلى مستوى 0.327 دينار واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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