محليات

«الشؤون» توقف المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا

منذ ساعتين
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كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، أصدرت تعميماً لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، يقضي بوقف منح الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ «الجريدة»، أن هذا التعميم جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي، لافتة إلى أن هذا التوجّه يأتي انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لاسيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت.

وأشارت إلى أن «الشؤون» أصدرت تعليمات للجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية، للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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