«الصحة»: تفعيل التقارير الإلكترونية في مركز البحر للعيون

في إطار استكمال جهود وزارة الصحة في ميكنة التقارير الطبية وسرعة إصدارها تسهيلا على المواطنين، أعلن رئيس مجلس أقسام العيون د. أحمد الفودري عن تفعيل التقارير الالكترونية في مركز البحر للعيون.

وأوضح الدكتور الفودري أن تفعيل الخدمة يأتي في إطار الحرص على التيسير على المواطنين و الارتقاء بمستوى الخدمة وتقليل أعداد المراجعين للمركز، وبين أن خطوات التقديم على طلب التقارير الطبية الالكترونية في مركز البحر للعيون يتطلب لمرة واحدة الذهاب إلى مكتب التقارير الطبية في المستشفى أو القسم وتقديم طلب تقرير طبي بالبطاقة المدنية للمريض بنفسه أو قريب من الدرجة الأولى، وتقديم البيانات الخاصة للمريض.

وأشار د. الفودري إلى أن طلب التقرير سيتم إرساله على تطبيق كويت صحة Q8 Seha للطبيب المعالج لكتابة التقرير، و بعد كتابته إلكترونيا يتم تحويله إلى رئيس القسم أو الوحدة المختصة، ومن ثم إلى مدير المستشفى.

وأوضح بأن رسالة ستصل إلى هاتف المراجع الكريم (طالب التقرير) بمجرد التسجيل عليه، ليقوم بمتابعته على تطبيق كويت صحة وطباعته، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى لتسلمه.