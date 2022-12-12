«الصحة»: وصول شحنات جديدة من الأدوية إلى البلاد

أعلنت وزارة الصحة أنه في إطار التزام الوزارة بحفظ الأمن الصحي والدوائي في البلاد، وانطلاقًا من الواجب المنوط بها، تفيد الوزارة بالقيام بعدد من الإجراءات الفورية والعاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، ومن أبرزها إبرام عدد من عقود التوريد الجديدة بصفة عاجلة والتي تعزز عقودا سابقة، وهي في طور انتظار موافقات، والحصول على رد الجهات المعنية في الدولة بأسرع وقت ممكن، مع مرعاة الاستعجال في ردود الجهات المعنية في الدولة.

كما تؤكد الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات المختصة للانتهاء من إجراءات الدورة المستندية، حتى يتسنى دخول العقود حيز التنفيذ بصفة عاجلة.

هذا وتنوه الوزارة إلى وصول بعض من شحنات الأدوية المتفق عليها للبلاد، وفي طور الانتهاء من إجراءات تسلمها بصفة عاجلة.