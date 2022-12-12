بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.4 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 44.4 نقطة ليبلغ مستوى 7411.60 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.60 في المئة.

وتم تداول 143 مليون سهم عبر 7714 صفقة نقدية بقيمة 49.7 مليون دينار «نحو 150.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 11.7 نقطة ليبلغ مستوى 5676.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 79.2 مليون سهم عبر 2949 صفقة نقدية بقيمة 17 مليون دينار «نحو 51.5 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 57.5 نقطة ليبلغ مستوى 8252.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 في المئة من خلال تداول 63.7 مليون سهم عبر 4765 صفقة بقيمة 32.6 مليون دينار «نحو 98.7 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 15.3 نقطة ليبلغ مستوى 5837.26 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المئة من خلال تداول 68.7 مليون سهم عبر 1999 صفقة نقدية بقيمة 16 مليون دينار «نحو 48.4 مليون دولار».

وكانت شركات «تحصيلات» و«السورية» و«سنام» و«التعمير» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«تجاري» و«وطني» و«آلافكو» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «»امتيازات و«عقار» و«الرابطة» و«فيوتشر كيد» الأكثر انخفاضاً.