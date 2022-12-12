«» تفوز بجائزة الكويت للإبداع عن برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي

• من بين 1081 مشاركة عربية

فازت مؤسسة شبكة «» الإعلامية، بجائزة الكويت للإبداع (10) عن برامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي، وذلك في حفل رعاه وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب د.عبدالرحمن المطيري.

وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين ، حيث تنافس في مختلف فئات الجائزة 1081 مشاركا من مختلف الدول العربية.

وكان الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، ماضي الخميس، قد أن «جائزة الكويت للإبداع» العاشرة، تحرص على رفع معايير صناعة الإعلان في الكويت والعالم العربي.

وتنظم الجائزة كل من هيئة الملتقى الإعلامي العربي والجمعية الكويتية للاعلام والإتصال وأكاديمية الإعلام المتكامل ونادي رقي لدعم الثقافة والإعلام اضافة إلى عدد من الجهات الخاصة سيشارك بها نحو 1081 مشاركا من مختلف الدول العربية.

وتتمتع لجنة التحكيم بمستوى عال من المهنية والخبرة والتنوع وتضم عشرة أعضاء إعلاميين وأكاديميين ومتخصصين في صناعة الإعلام.

وتم وضع هذا العام معايير جديدة في اختيار الإعلانات الفائزة وفق فريق من المحكمين، وضمت الجائزة عددا من الفئات التنافسية التي تجمع بين التميز في العلاقات العامة والمسؤولية الإجتماعية والإبداع والعلامة التجارية والبرامج التلفزيونية والإذاعية وبرامج اليوتيوب والتواصل الاجتماعي والإعلانات العربية.

وابتكر الملتقى الإعلامي العربي هذا العام عددا من الجوائز وهي الإبداع في العلاقات العامة والإبداع في المسؤولية الإجتماعية والتميز في العلامة التجارية والدعاية والإعلان وسرعة النمو في عمليات التسويق الى جانب أفضل تطبيق إلكتروني وجائزة التميز في مجال الترفيه والتميز في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ابتكر أيضاً جوائز الإبداع الإعلاني والأعمال الوطنية والإبداع الفني والابتكار والمبادرات الإعلانية والمواقع الإلكترونية وشخصية العام الإعلامية بالإضافة الى الإبداعات الأخرى.