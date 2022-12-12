محليات

سمو الأمير يتوجّه إلى إيطاليا.. في زيارة خاصة

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – بحفظ الله ورعايته، غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ظهر اليوم أرض الوطن متوجها إلى الجمهورية الإيطالية، وذلك في زيارة خاصة.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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