صالح عاشور يسأل وزير الداخلية عن خطة ورؤية الحكومة لحل قضية «البدون»

• استفسر عن عدد أبناء الكويتيات المسجلين في الجهاز المركزي

• سأل عن السند القانوني لوضع صلة القرابة «القرينة» للمقيمين بصورة غير قانونية

• كم عدد القضايا المرفوعة على الوزارة والجهاز من البدون منذ صدور مرسوم إنشائه

وجّه النائب صالح عاشور سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بشأن رؤية الحكومة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، ونص السؤال على ما يلي:

إن عدم حل مشكلة الإخوة البدون في دولة الكويت يجعلها قضية تتفاقم يوميا وتؤثر على سمعة الدولة خارجيا، ومن الممكن أن تتفاقم مستقبلا إن لم تُحل بشكل جذري وبعدالة للجميع، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن عددهم الآن وصل إلى ما يقارب (150) ألف شخص، ومتوقع أن يصل عددهم إلى ما يقارب (300) ألف في سنة 2035.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل للحكومة خطة ورؤية لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية؟ وما خطواتها لحل هذه المشكلة؟

2- عدد أبناء الكويتيات المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الذين تنطبق عليهم شروط التجنيس ولم يُجنسوا حتى الآن. وما أسباب عدم تجنيسهم؟

3- عدد الذين لديهم أشقاء كويتيون والذين تنطبق عليهم التجنيس ولم يتجنسوا حتى الآن، وما أسباب عدم تجنيسهم؟

4- كشف بعدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية حملة شهادة الدكتوراه وشهادة الماجستير والشهادة الجامعية.

5- كم عدد الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في السلك العسكري بقسميه (الشرطة والجيش)؟

6- في إحدى جلسات مجلس الأمة السرية، صرحت الحكومة أن هناك ما يقارب (20) ألف يستحقون التجنيس أو ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس حسب المستندات، ما إجراءات الوزارة تجاههم؟ وهل هناك نية لإصدار هويات دائمة أو بطاقة مدنية وجوازات سفر ورخص قيادة إلى حين البت في أمرهم؟

7- كم عدد القضايا المرفوعة على وزارة الداخلية والجهاز من الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية منذ صدور مرسوم إنشائه حتي تاريخ ورود السؤال؟ مع بيان عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام لصالح أو ضد الوزارة والجهاز، وكذلك القضايا التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

8- ما السند القانوني لوضع صلة القرابة (القرينة) للمقيمين بصورة غير قانونية؟ وهل تُكشف لهم هذه المستندات للاطلاع عليها لمعرفة صحتها من عدمها قبل التوقيع عليها؟ وما أسباب كتابة هذه القرينة على هوياتهم الصادرة من الجهاز؟

9- هناك أبناء للشهداء مسجلون في مكتب الشهيد جُنس البعض منهم ولم يُجنس الآخرون، فمتى سيجنس أبناء الشهداء؟ وما سبب هذا التأخير؟