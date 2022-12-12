عبيد الوسمي يسأل وزير البلدية عن تطوير أرض خباري 

• استفسر إن كان بيعها بآخر مزاد كان وفق أسس وطرق قانونية

• هل تم الاعتراض من قبل الوزير السابق على قرار المجلس البلدي الخاص بالأرض؟

وجّه النائب د. عبيد الوسمي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل بشأن تطوير أرض خباري الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة.

ونصّ السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على طلب إحدى الشركات العقارية تطوير أرض خباري الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية بناء على توصية اللجنة الفنية؟ في حال تمت الموافقة، يرجى تزويدي بنسخة من محصر المجلس البلدي ومحضر اللجنة الفنية.

2- هل تمت موافقة اللجنة الفنية بناء على موافقة صريحة من إدارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت؟ وهل كان الطلب يتعارض مع مرسوم المخطط الهيكلي أم لا؟ يرجى تزويدي بنسخة من الطلب.

3- يرجى تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة الفنية، وهل كان وزير شؤون البلدية الحالي مقرر اللجنة الفنية وحضر الاجتماع الذي تم فيه إصدار التوصية بالموافقة على الطلب الخاص بأرض خباري؟

4- هل كانت موافقة اللجنة الفنية في المجلس البلدي بناء على تقديم ورقة تعهد من الشركة لتعارض الطلب مع المخطط الهيكلي للدولة؟ وهل إجراء ذلك التعهد يعتبر قانونيا؟ وهل يتبع الإجراء نفسه مع طلبات الجهات الأخرى التي لها طلبات تتعارض مع المخطط الهيكلي؟

5- هل تم الاعتراض من قبل الوزير السابق على قرار المجلس البلدي الخاص بأرض خباري؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسباب الاعتراض وصورة عنه، وهل تم فتح تحقيق في ذلك الموضوع، في حالة الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بنتائج التحقيق..

6- ما الاستعمال الحالي لأرض خباري؟ وهل تم بيعها بآخر مزاد وفق أسس وطرق قانونية؟ وما سعر البيع؟ وما التأثير على تقييم العقار في حالة الموافقة على توصية اللجنة الفنية بتحويل الأرض إلى صناعي وتجاري؟

7- تسعى بلدية الكويت حاليا إلى رفع مرسوم المخطط الهيكلي الرابع، هل ذلك المخطط سوف يكون لصالح الشركة مقدمة الطلب وسيُسمح لتحويل أرض خباري إلى صناعي وتجاري؟

8- متى سوف يتم إقرار مرسوم المخطط الهيكلي الرابع؟.