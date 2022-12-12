مجلس وزراء «أوابك» ناقش أنشطة المنظمة ومشروع ميزانية 2023

(كونا) – عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم الاثنين اجتماعه ال109 في دولة الكويت برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة إذ ناقش عددا من الموضوعات المشتركة.

وقال الأمين العام للمنظمة علي بن سبت في تصريح صحفي إن الاجتماع استعرض مشروع الميزانية التقديرية للأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة عن العام 2023.

وأضاف بن سبت أن الاجتماع استعرض التقدم في مجال تفعيل العلاقة بين الأمانة العامة للمنظمة والشركات العربية المنبثقة عنها وتفعيل دور المنظمة في التدريب ومجال تنسيق مواقف الدول الأعضاء وباقي الدول بشأن مفاوضات التغير المناخي والالتزامات المترتبة عليه ومجال تطوير بنك المعلومات وتفعيل دوره.

وأوضح أن الاجتماع اطلع على التقرير المعد حول عمليات التحضير والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي ال12 المزمع عقده في دولة قطر خلال الربع الأخير من العام المقبل كما اطلع على الفعاليات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها خلال العام الحالي.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى متابعة قرار مجلس الوزراء رقم (4/107) بشأن تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة وبالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصادي الدائري للكربون.

وأفاد بأن مجلس وزراء المنظمة اطلع كذلك على الدراسات الاقتصادية والفنية التي أنجزتها الأمانة العامة لافتا إلى أن اجتماع اليوم سبقه الاجتماع ال164 للمكتب التنفيذي للمنظمة الذي عقد أمس الأحد برئاسة ممثل الجمهورية العربية السورية في المكتب التنفيذي للمنظمة خالد العليج التي لها رئاسة الدورة للعام الحالي.

وأعرب عن شكره للمساندة المستمرة والدعم اللا محدود الذي تتلقاه الأمانة العامة للمنظمة من الدول الأعضاء ما مكنها من الاستمرار في أداء عملها على النحو المطلوب متمنيا المزيد من التقدم والازدهار للصناعة البترولية في الدول الأعضاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية.