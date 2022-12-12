اقتصاد

وزيرة الخزانة: التضخم في أميركا سيتباطأ بشكل كبير بحلول نهاية 2023

منذ ساعتين
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قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيشهد تباطؤاً كبيراً في عام 2023.

وأضافت يلين «أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل سترون  تضخماً أقل بكثير إذا لم تكن هناك مفاجأة غير متوقعة».

وبسؤالها عن احتمال حدوث ركود، قالت يلين «هناك خطر حدوث ركود. ولكن بالتأكيد، في رأيي، ليس شيئاً ضرورياً لخفض التضخم».

هذا وسجل مؤشر التضخم في أميركا ارتفاعاً بنسبة 7.7% خلال أكتوبر مقارنة مع مستويات 8.2% المسجلة في سبتمبر.

التباطؤ يعتبر للشهر الرابع على التوالي الأمر الذي ساهم في إبقاء الأسواق على توقعات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الفدرالي القادم.

وستصدر أرقام التضخم في أميركا لشهر ديسمبر هذا الأسبوع.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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