وزير الاسكان: مجلس الوزراء حريص على دعم وتذليل العقبات امام المشاريع الاسكانية

(كونا) – أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي حرص مجلس الوزراء على تذليل العقبات والاستمرار في الدعم الكامل للمواطنين لتوفير السكن الملائم لهم.

وقال العجمي في تصريح صحافي اليوم الاثنين على هامش رعايته وافتتاحه معرض (الصناعات والبناء الـ11) الذي يستمر أربعة ايام بحضور مدير عام المؤسسة بالتكليف احمد الهداب إن العمل مستمر لتسليم الشهادات الخاصة لأذونات البناء للمواطنين ضمن 3 مشاريع سكنية.

واضاف ان المؤسسة تعمل من خلال قطاعاتها وكوادرها لتسريع وتيرة الأعمال بالمشاريع قيد التنفيذ وترفع تقارير بصفة دورية حول حالتها للجهات الرقابية مؤكدا «التعاون من أجل تذليل العقبات ان وجدت».

واوضح ان المؤسسة قامت بفتح باب التخصيص على 114 قسيمة بمساحة 400 مترمربع في مشروع مدينة جابر الاحمد للطلبات الاسكانية حتى نهاية ديسمبر 1999 وما قبل مبينا حرص المؤسسة على استكمال ضواحي المطلاع التي يجري العمل عليها وتجاوزت نسبة الإنجاز فيها 96 في المئة (N1 – N2 – N3 – N4) وذلك لتسليمها القسائم السكنية لأصحابها.

وذكر ان المؤسسة تشارك بهذا المعرض من خلال فريق متكامل للتعريف بالعديد من المشاريع الاسكانية وأبرزها مشروعا مدينة جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد اللذان تقوم السكنية حاليا على توزيع قسائمها وتبلغ نحو 45 الف وحدة سكنية.

واشار الى ان المؤسسة تعتبر من أبرز الجهات الحكومية العاملة بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين عبر تطبيق «سهل» مؤكدا أن قياداتها وموظفيها يعملون ليل نهار لتوفير حق المواطن في الرعاية السكنية.

وذكر العجمي انه في القريب العاجل سنعمل على نطاق اكثر ومشروع قوانين اكثر تسرع وتيرة توزيع البيوت لتوفير الرفاهية للمواطنين.

ويضم المعرض العديد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع البناء والتشييد التي تطرح فرص ملائمة للمواطنين للحصول على ما يحتاجونه باعتباره تجمعا وطنيا متخصصا في البناء والتشييد.

ويشارك بالمعرض شركات من قطاع الصناعات والمقاولات والاسمنت والتشطيبات التي تواكب الخطط التنموية الجديدة في الكويت وذلك من خلال تلبية السوق المحلي فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد وطرح أحدث ما توصلت اليه هذه الصناعات في العالم.