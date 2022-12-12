وزير الداخلية يوجه بقبول جميع المتقدمات لقرعة القبول من طالبات ضباط الاختصاص

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح بقبول جميع المتقدمات اللواتي تم دخول اسماءهن للقرعة ممن تقدمن للقبول بالدفعة الجديدة من طالبات ضباط الاختصاص الدفعة (13) والذي بلغ عددهن (213) طالبة ممن استوفين الشروط العامة والخاصة للقبول، واللواتي اجتزن الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية ممن لم يحالفهن الحظ في القرعة العلنية والذي بلغ عددهن (53) متقدمة، وعليه سيتم إعتماد قبولهن للالتحاق بمعهد الهيئة المساندة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2022-2023.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على الإيمان بدور المرأة الكويتية الفاعل في تعزيز إمكانيات وزارة الداخلية بالطاقات المتخصصة الطموحة، و تشجيعاً للكوادر الوطنية النسائية في صفوف المؤسسة الأمنية.