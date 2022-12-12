6 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الإثنين

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجموعة من الاقتراحات بقوانين وبند ما يستجد من أعمال.

وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 (المحال بالمرسوم رقم (64) لسنة 2021، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2021/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الخارجية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وتبحث اللجنة المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الخارجية الواردة في تقاريره عن النصفين الأول والثاني عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية ووزارة الخارجية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراحين بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة، والاقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المملوكة للدولة.

ويحضر الاجتماع وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العقاري ووممثلو المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وتعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاً لمناقشة رسالة النائب عبد الله المضف والخاصة بتكليف اللجنة بدراسة أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقضايا حماية الأموال العامة.

ويحضر الاجتماع النائب مقدم الاقتراح عبد الله المضف، كما تنظر اللجنة في بند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الموارد البشرية المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتنظر في بند ما يستجد من أعمال.