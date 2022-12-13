محليات

إطلاق النسخة الرسمية لتطبيق «سهل» لأصحاب الأعمال

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية مازن الناهض إطلاق النسخة الرسمية لتطبيق «سهل» لأصحاب الأعمال.

وأضاف الناهض في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن التطبيق يهدف إلى تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من إنجاز معاملاتهم عبر نافذة واحدة تشارك بها 16 جهة حكومية تقدم 141 خدمة.

وأوضح أن الإطلاق الرسمي يأتي بعد نجاح الإطلاق التجريبي للتطبيق والذي سجل فيه 3800 مشترك تلقوا 23000 إشعار و 22500 بيان وأنجزوا نحو 3000 خدمة.

وبين أن التطبيق يمكن أصحاب الشركات والمؤسسات من تفويض الآخرين لإنجاز معاملاتهم وتحديد الجهة المفوض عنها كما تم تطوير نظام التراخيص الذي يرتبط آليا مع الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص المختلفة بهدف تمكين أصحاب التراخيص من إنجاز معاملاتهم من خلال التطبيق.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

ممثل سمو الأمير أمام القمة الخليجية – الصينية: اهتمام بتطوير العلاقات وتعزيزها

منذ 4 أيام

«الداخلية»: ضبط 9 مخالفين لقانون الإقامة والعمل

سبتمبر 25, 2022

الفريق البرجس: تسهيل وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة 2022

سبتمبر 20, 2022

اللواء البليهيص: تعاملنا مع 120 حادثاً.. بين غرق سيارات وحجزها بالمناطق البرية

نوفمبر 11, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى