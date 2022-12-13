ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.7%

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ولكن ارتفعت الأجور الأساسية بأكبر وتيرة على الإطلاق مع استبعاد فترة الوباء.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% خلال الربع الثالث من 2022، من 3.6%، بما يتوافق مع التوقعات.

وأضافت البيانات أن نسبة الأشخاص غير الراغبين في العمل تراجعت في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى 21.5%.

أما بالنسبة لمعدل الأجور، ارتفع بنسبة 6.1% ليفوق التوقعات خلال الفترة نفسها، والتي تعتبر أكبر زيادة منذ عام 2001 باستثناء ارتفاعات فترة كوفيد-19.