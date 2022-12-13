اقتصاد

ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 3.7%

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ولكن ارتفعت الأجور الأساسية بأكبر وتيرة على الإطلاق مع استبعاد فترة الوباء. 

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% خلال الربع الثالث من 2022، من 3.6%، بما يتوافق مع التوقعات. 

وأضافت البيانات أن نسبة الأشخاص غير الراغبين في العمل تراجعت في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى 21.5%. 

أما بالنسبة لمعدل الأجور، ارتفع بنسبة 6.1% ليفوق التوقعات خلال الفترة نفسها، والتي تعتبر أكبر زيادة منذ عام 2001 باستثناء ارتفاعات فترة كوفيد-19. 

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المركزي»: القرارات النقدية تخدم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام

منذ 3 أسابيع

«تنظيم التأمين»: أكثر من 170 شركة تأمين وطنية وأجنبية تقدمت لتوفيق أوضاعها

منذ ساعتين

صندوق الاستثمارات السعودي يُتم بيع 12 مليون سهم في «تداول»

نوفمبر 13, 2022

«النفط الكويتي» ينخفض 2.38 دولار ليبلغ 93.87 دولاراً للبرميل

نوفمبر 1, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى