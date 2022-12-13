محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ نهاراً مائل للبرودة ليلاً

منذ 9 دقائق
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم انخفاضاً في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، خلال النهار، تتحسّن تدريجياً ويكون الطقس دافئاً والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 24 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

منذ 9 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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