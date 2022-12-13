محليات

«الإطفاء»: إنقاذ 8 أشخاص بينهم أطفال إثر حريق منزل في جابر العلي

منذ 3 ساعات
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام عن تمكّن فرق الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء من إنقاذ 8 أشخاص كانوا محتجزين داخل المنزل بمنطقة جابر العلي بعد اندلاع حريق بالدور الأول.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق في منزل وبداخله أشخاص محتجزين وعلى الفور تم توجيه فرق الإطفاء من مركزي القرين والمواد الخطرة، وعند الوصول تمكنت الفرقة من إخراج الأشخاص عن طريق آلية السلم وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية، وهم بصحة جيدة، وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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