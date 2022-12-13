«الإطفاء»: غلق 29 منشأة حرفية في منطقة الشويخ الصناعية

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية قامت، صباح اليوم، بجولة تفتيشية بإشراف نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد في منطقة الشويخ الصناعية، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وقد أسفرت الجولة عن غلق عدد 29 منشأة حرفية لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات الوقائية، بعد أن تم إخطارهم سابقاً بالشروط المطلوبة ولم يتم تنفيذها.

وشدد اللواء خالد فهد على أن دور فرق التفتيش هو لضمان تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال إزالة المخالفات في البلاد، مطالبا الجميع بالتعاون.