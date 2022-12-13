محليات

«الإطفاء»: غلق 29 منشأة حرفية في منطقة الشويخ الصناعية

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام أن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية  قامت، صباح اليوم، بجولة تفتيشية بإشراف نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد في منطقة الشويخ الصناعية، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

وقد أسفرت الجولة عن غلق عدد 29 منشأة حرفية لم يلتزم أصحابها بالاشتراطات الوقائية، بعد أن تم إخطارهم سابقاً بالشروط المطلوبة ولم يتم تنفيذها.

وشدد اللواء خالد فهد على أن دور فرق التفتيش هو لضمان تحقيق الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال إزالة المخالفات في البلاد، مطالبا الجميع بالتعاون.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الكويت تشيع وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي إلى مثواه الأخير 

منذ 4 أسابيع

الحكومة ترفع استقالتها إلى القيادة السياسية

أكتوبر 1, 2022

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهاراً.. مائل للحرارة إلى معتدل ليلاً

أكتوبر 1, 2022

استشاري كويتي يشارك في المؤتمر الآسيوي لجراحة المسالك البولية في سيدني

أكتوبر 7, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى