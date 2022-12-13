دوليات

الاتحاد الأوروبي يوصي بعدم فرض أي قيود على السفر بسبب كوفيد19

منذ ساعتين
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(كونا) – أوصى مجلس الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء بعدم فرض اي قيود على السفر لاسباب تتعلق بفيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) والصحة العامة.

وشدد مجلس الاتحاد في بيان له على وجوب قيام دول الاتحاد الاوروبي بالحفاظ على عدد من الضمانات في حالة تدهور الوضع الوبائي فيها.

واضاف انه في حال فرضت احدى دول الاتحاد الأوروبي قيودا على حرية التنقل او السفر منها واليها بسبب التدهور الشديد للوضع الوبائي فانه يجب أن تقتصر تلك القيود على مطالبة المسافرين بالحصول على شهادة تطعيم ضد (كوفيد – 19) معتمدة من الاتحاد والطلب من الأشخاص الذين لا يحملون تلك شهادة الخضوع لاختبار تشخيص الاصابة (بي سي ار) قبل الوصول الى تلك الدولة أو بعده.

وأوضح المجلس ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستضع بشكل استثنائي قيودا على السفر أو متطلبات سفر عاجلة وعامة ومؤقتة اليها في حال وجود مخاوف من انتشار الفيروس في دول ثالثة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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