«البلدية»: تحرير 22 مخالفة في منطقتي السالمية وحولي

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقتي السالمية وحولي، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي، إبراهيم السبعان، أن الجولة التي تم تنفيذها على المحلات التجارية بمنطقتي السالمية وحولي للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت قد أسفرت عن تحرير 22 مخالفة، تنوعت ما بين إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص واستغلال ممر المجمع بدون ترخيص.

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المحلات التجارية والعقارات بجميع مناطق المحافظة، لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعا أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنباً للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.