الثالث عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثالث عشر من ديسمبر..

1954 – إنشاء دائرة المطبوعات بموجب قرار اللجنة التنفيذية العليا التي تتولى تنظيم الدوائر الحكومية.

1993 – إعادة افتتاح محطة تحويل الكهرباء بالضباعية بعد إعادة إعمارها وإزالة الدمار الذي أصابها من جراء عدوان النظام العراقي وبلغت تكلفة إعادة إعمار المحطة 233ر1 مليون دينار كويتي.

1997 – جامعة الكويت تمنح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان درجة (الدكتوراه) الفخرية تقديرا لدوره المتميز في دفع قضايا السلام العالمي في المجتمع الدولي.

2005 – الكويت تستضيف اجتماع وزراء النفط والطاقة ال75 لمنظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوابك) بعد غياب استمر أكثر من 14 عاما.

2006 – الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية يقلد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في القصر الملكي في مدينة مراكش الوسام المحمدي تقديرا لدوره البارز في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وقام أمير الكويت بتقليد عاهل المغرب وسام مبارك الكبير.

2006 – اللاعبان عبدالله العتيبي وأحمد منير يحرزان ميداليتين ذهبيتين الأولى في منافسات القتال لوزن 70 كيلوغراما والثانية لوزن دون 80 كيلوغراما بمسابقة (الكراتيه) في دورة الألعاب الآسيوية ال15 التي أقيمت في العاصمة القطرية.

2010 – تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح من النواب مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وصالح الملا والمكون من محور واحد يختص بانتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة.

2010 – وزارة المالية تصدر قرارا برفع الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية إلى 1500 دينار شهريا على أن يبدأ العمل به اعتبارا من الأول من شهر ابريل 2011.

2010 – افتتاح أول صالة (للبولينغ) مخصصة لمدارس البنين والبنات في ثانوية أحمد البشر الرومي للبنين بالدعية وذلك ضمن خطة لإنشاء صالات مماثلة في المناطق التعليمية الست.

2011 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يمنح وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى لرئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية السابق يوسف الحجي ولرئيس مركز دراسات العمل الخيري الدكتور عبدالرحمن السميط تكريما لهما على ما قدماه من جهود مميزة لخدمة الإسلام والمسلمين في مجال العمل التطوعي.

2018 – مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار تقدمت به الكويت والسويد يجدد ما ورد في مواد القرار 2165 بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين وتحديدا عبر الحدود.

2021 – صالة الشهرة للشبكية العالمية في الولايات المتحدة تختار جراح طب وشبكية العين خالد السبتي ضمن قائمة تضم 57 جراحا عالميا متخصصا في جراحة الشبكية من مختلف دول العالم.

الوفيات: 1972 – الشاعر راشد السيف ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 72 عاما وكان الراحل شاعرا وتربويا عاش حياته الطويلة ينظم الشعر في موضوعات متعددة ويشدو باسم الكويت وباسم العروبة في كل حين.