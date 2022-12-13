الخالدي يؤكد اهتمام الكويت بتطوير قطاع السياحة لجعلها وجهة سياحية

(كونا) – أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الاعلام سعود الخالدي اليوم الثلاثاء اهتمام دولة الكويت بتطوير قطاع السياحة كونه رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد وبما يجعل الكويت وجهة وقبلة للسياحة.

وقال الخالدي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اعمال الدورة ال25 لمجلس وزراء السياحة العرب ان «السياحة لم تعد فقط ترفيها بل أضحت رافدا من روافد الاقتصاد في جميع دول العالم».

وأضاف ان «الحكومة الكويتية وضعت في برنامج عملها محورا كاملا عن السياحة لاسيما وان الكويت تمتلك مقومات سياحية كثيرة مثل الاثار والمتاحف والفن والثقافة والرياضة وغيرها».

واشار الخالدي الى اعتماد مجلس الوزراء الكويتي الشهر الماضي الاستراتيجية الخليجية الموحدة ومن ضمنها السياحة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر ان دولة الكويت سباقة دائما في موضوع التعاون المشترك مع الدول العربية والدول الخليجية لاسيما في قطاع السياحة.

وعن وجود مخطط لان تكون الكويت وجهة سياحية عربية قال الخالدي «وضعنا في قطاع السياحة بوزارة الاعلام رؤية لتطوير السياحة في السنوات المقبلة واستراتيجية وجدولا زمنيا لها».

وعن الاجتماع الوزاري قال الخالدي ان الاجتماع ناقش 12 بندا من بينها اختيار عاصمة عربية للسياحة وتم تزكية عاصمة دولة قطر الدوحة لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2023.

وكان المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته ال25 قد انطلق في وقت سابق اليوم لبحث عدد من الموضوعات بينها مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة واختيار عاصمة السياحة العربية لعام 2023.

وتضمن جدول اعمال الدورة كذلك توفير برامج تدريب للكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية والمبادئ العامة العربية الاسترشادية لتوحيد اجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.